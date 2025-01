Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) Tədris Cərrahiyyə Klinikasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən aktyor Azər Baxşəliyevin həyat yoldaşı Nigar Baxşəliyeva aktyorla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nigar Baxşəliyeva İnstaqramda hekayə bölümündə foto paylaşaraq "Oyanmadın",- deyə qeyd edib.

