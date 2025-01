​Tramp Meloni ilə birlikdə filmə baxdı

İtaliya Baş naziri Corciya Meloni ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampla Floridadakı iqamətgahında görüşüb.

Metbuat.az axar.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə “Blumberq” məlumat yayıb.

“İtaliya Baş naziri Corciya Meloni şənbə günü Floridaya uçub və Mar-a-Laqoda Donald Trampla görüşüb”, - məlumatda qeyd olunub.

Məlumata görə, Trampla Meloni hətta birlikdə filmə də baxıblar.

“Bu, çox həyəcanlıdır, mən fantastik bir qadınla, İtaliyanın baş naziri ilə buradayam. O, həqiqətən Avropanı və hər kəsi ələ keçirdi və biz bu gün nahar edirik”, - Tramp Meloni ilə görüş barədə bildirib.

