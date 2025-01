​Qəzzada təxirə salınan atəşkəs qüvvəyə mindi

Qəzza zolağında təxirə salınan atəşkəs Bakı vaxtı ilə 13:15-də qüvvəyə minib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun Ofisi azad edilməli olan girovların siyahısını aldıqdan sonra məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İsrail və HƏMAS arasında razılaşma yanvarın 16-da axşam Dohada əldə edilib.

Sazişin bağlanması üzərində ABŞ-nin seçilmiş prezidenti Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff, Ağ evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə koordinatoru Brett Makqerk, habelə Qətər və Misir vasitəçiləri işləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.