"Kəpəz" - "Turan Tovuz" oyununda Turan Manafov 3-cü qolu tovuzluların qapısından keçirəndən sonra ara qarışıb.

Metbuat.az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçular bir-birlərinə hücum edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

