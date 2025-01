ABŞ-nin yeni prezidenti Donald Tramp Venesuelada Prezident Nikolas Maduronun hakimiyyətinə son verməyə çalışacaq.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə “Axios” portalı məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, Tramp bu planını Venesuelada sivil yolla çevrilişə cəhd etməyi nəzərdən keçirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.