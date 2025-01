Baydenin qərarı cəmi bir gün qüvvədə qaldı

“TikTok” ABŞ-dəki fəaliyyətini bərpa edib.

Metbuat.az “Report”a istinadla xəbər verir ki, bu barədə “ABC News” məlumat yayıb.

“Yenidən xoş gəlmisiniz. Səbriniz və dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Prezident Trampın səyləri nəticəsində “TikTok” ABŞ-yə qayıdıb”, – tətbiqə daxil olarkən bildirişdə qeyd olunub.

“Davam et” düyməsini basdıqdan sonra xidmət normal rejimdə işləyir. Bununla yanaşı, tətbiq hələ də “Apple”ın tətbiqlər mağazasından endirmək üçün əlçatan deyil.

Xatırladaq ki, xidmət bazar günü gecə saatlarında ABŞ-dəki fəaliyyətini tam dayandırıb.

