Atəşkəsin əldə olunmasında Türkiyənin böyük rolu oldu - HƏMAS

Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən atəşkəs danışıqlarında razılığın əldə olunmasında Türkiyənin böyük rolu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, HƏMAS Siyasi Bürosunun üzvü Məhəmməd Nazzal əldə olunan razılaşma ilə bağlı Dohadakı Həmas Siyasi Ofisində açıqlamalar verib. Türkiyənin atəşkəs danışıqları ilə yaxından maraqlandığını bildirən Nazzalın sözlərinə görə, İsrail Türkiyənin aktiv roluna etiraz etsə də Türkiyə heç vaxt bu danışıqlardan uzaq qalmayıb. Məhəmməd Nazzal "Masa arxasında olmasalar da, türklər davamlı və qətiyyətlə danışıqları və hadisələri daim izləyirdilər. Danışıqların və əldə olunan razılaşmanın bu nöqtəyə çatmasına böyük təsir göstərdilər. Filadelfiya dəhlizində İsrail əsgərinin olmamasını hədəfləyirik. Misir və digər vasitəçilərlə əməkdaşlıq çərçivəsində bu məsələ ilə bağlı danışıqlarımız davam edir” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada əldə oluan atəşkəs razılaşması qüvvəyə minib.

