“WhatsApp”da sevindirən yenilik - Bu bölməni daha rəngarəng etdi

Meta populyar sosial media platformaları “WhatsApp” və “Instagram”da yenilikləri davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə məşhur funksiyaların “Instagram”dan “WhatsApp”a köçürülməsi istifadəçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. “WhatsApp”a əlavə edilən yeniliklərdən biri “Instagram”dan tanış olan musiqi dəstəyidir. Məlumata görə, bir müddət əvvəl beta versiyada istifadəyə verilən yenilik üzərində işlər davam edir. Artıq “WhatsApp” istifadəçiləri həm musiqini birbaşa paylaşa, həm də statuslarına musiqi kimi əlavə edə biləcəklər.

Məlumata görə, istifadəçilər musiqi işarəsinə klikləyəndə “Instagram”ın lisenziyalı musiqi kataloqu ilə uyğun gələn böyük musiqi kitabxanası açılacaq. İstifadəçilər bu kataloqu başlığa, ifaçıya və ya trend olan musiqiyə görə axtara biləcəklər.

