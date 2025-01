Liqa mərhələsində VII tura yekun vuruldu - Çempionlar Liqası

UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində VII tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun maraqlı görüşlərindən biri Fransanın paytaxtı Parisdə baş tutub.

PSJ doğma meydanda “Mançester Siti” ilə qarşılaşıb. “Real” evdə “Zaltsburq”la üz-üzə gəlib, “İnter” isə səfərdə “Sparta”nın qonağı olub.

UEFA Çempionlar Iiqası

Liqa mərhələsi

VII tur

22 yanvar

21:45. “Leyptsiq” (Almaniya) - “Sportinq” (Portuqaliya) 2:1

21:45. “Şaxtyor” (Ukrayna) - “Brest” (Fransa) 2:0

00:00. “Real” (İspaniya) - “Zaltsburq” (Avstriya) 5:1

00:00. PSJ (Fransa) - “Mançester Siti” (İngiltərə) 4:2

00:00. “Sparta” (Çexiya) - “İnter” (İtaliya) 0:1

00:00. “Arsenal” (İngiltərə) - “Dinamo” (Xorvatiya) 3:0

00:00. “Seltik” (Şotlandiya) - “Yanq Boys” (İsveçrə) 1:0

00:00. “Feyenoord” (Niderland) - “Bavariya” (Almaniya) 3:0

00:00. “Milan” (İtaliya) - “Jirona” (İspaniya) 1:0

Qeyd edək ki, Liqa mərhələsində sonuncu - VIII turun oyunları yanvarın 30-da keçiriləcək.

