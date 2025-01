"Qarabağ" Rumıniya klubunu qəbul edəcək

Bu gün UEFA Avropa Liqası Liqa mərhələsinin VII turu çərçivəsində Azərbaycanın "Qarabağ" klubu Rumıniyanın FCSB komandasını qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq və saat 21:45-də start götürəcək.

Oyunu slovakiyalı hakim Filip Qlova idarə edəcək.

UEFA Avropa Liqası

Liqa mərhələsi, VII tur

23 yanvar

21:45. "Qarabağ" – FCSB (Rumıniya)

Baş hakim: Filip Qlova (Slovakiya)

Bakı, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Qeyd edək ki, turnir cədvəlində "Qarabağ" 3 xalla 33-cü, FCSB isə 11 xalla 10-cu yerdə qərarlaşıb.

