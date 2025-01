İki özəl ali təhsil müəssisəsi akkreditasiyadan keçdi

Azərbaycanda daha iki özəl ali təhsil müəssisəsi akkreditasiyadan keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) məlumat yayıb.

Qərbi Kaspi Universiteti və Bakı Biznes Universitetinə institusional akkreditasiya şəhadətnamələri təqdim olunub.

Bununla bağlı keçirilən tədbirdə akkreditasiya şəhadətnamələrini TKTA-nın İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədov təqdim edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə qeyd olunan şəhadətnamə verilmişdi.

