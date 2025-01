Bu şəxslərə 3 otaqlı mənzillər veriləcək

Azərbaycan hökuməti əlilliyi olan şəxslərin və şəhid ailələrinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə mühüm sosial təşəbbüsləri davam etdirir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələr çərçivəsində ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni mənzillərin təqdimatı planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti belə təşəbbüs Salyan rayonunda reallaşdırılacaq. Burada əlilliyi olan şəxslər və şəhid ailələri üçün 12 ədəd üçotaqlı mənzil istifadəyə veriləcək.

Layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən işlərə start verilib. Agentlik bu mənzillərin tikintisi və təminatının ümumi dəyərinin 1,2 milyon manat olacağını proqnozlaşdırır.

Sosialyönümlü layihə dövlətin sosial ədaləti təmin etmək və vətəndaşların rifahını artırmaq məqsədilə atdığı ardıcıl addımların növbəti nümunəsidir. Əlilliyi olan şəxslər və şəhid ailələrinin mənzillərlə təmin olunması onların cəmiyyətə inteqrasiyası və həyat şəraitinin yüksəldilməsinə töhfə verəcək.

Salyan rayonu ilə yanaşı, bu cür təşəbbüslərin digər bölgələrdə də həyata keçirilməsi gözlənilir. Dövlətin bu istiqamətdəki ardıcıl fəaliyyəti yüzlərlə ailənin həyatını yaxşılaşdırmağa xidmət edir.

Layihə ilə bağlı əlavə yeniliklər yaxın günlərdə ictimaiyyətə təqdim olunacaq.

