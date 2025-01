Hikmət Hacıyev Belarus səfirini qəbul etdi

Hikmət Hacıyev Belarus səfirini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfirliyinin “X” platformasındakı paylaşımında bildirilib.

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə Belarus Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Andrey Ravkovu qəbul edib.

Qeyd edək ki, yanvarın 14-də Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Dmitri Pineviçi Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

