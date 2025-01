Türkiyə Super Liqasının XXI turunda skandal yaşanıb.

Metbuat.az apa-ya istinadla xəbər verir ki, “Sivasspor” – “Kayserispor” matçında qonaq komandanın futbolçuları arasında münaqişə yaşanıb.

Mikel Kardozo öz komanda yoldaşı Stefan Bahokenə fiziki müdaxilə edib. Nəticədə Kardozo qırmızı vərəqə alıb.

Qeyd edək ki, görüş “Sivasspor”un 5:2 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

