​Azərbaycan millisi Avropa çempionatına qələbə ilə başladı

Azərbaycanın 19 yaşadək futzalçılardan ibarət millisi Avropa çempionatının ilkin mərhələsinə qələbə ilə başlayıb.

Metbuat.az "Report"a istinadəm xəbər verir ki, B qrupunda yer alan İlqar Aslanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv Kosovo ilə qarşılaşıb.

San Marinodakı "Multieventi Sport Domus"da baş tutan görüş millimizin 4:1 hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşıb.

Yığmanın heyətində Hüseyn Cəfərzadə (17), Ədalət Ələkbərov (22, 35) və Rəvan Məsiyev (31) fərqlənib.

Qeyd edək ki, U-19 yanvarın yanvarın 26-da San Marinonun müvafiq yaş qrupunundan ibarət yığması ilə qarşılaşacaq. Bu qrupun bütün oyunları San Marinoda keçiriləcək. Ancaq birinci yerin sahibi əsas mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Əsas mərhələnin görüşləri isə martın 21-dən 26-dək keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.