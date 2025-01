Bir litr at nalı xərçəngi qanının qiyməti təxminən 15.000 dollardır. Qanı son dərəcə dəyərli olan at nalı xərçəngi planetdə 445 milyon ildən artıqdır ki, mövcuddur.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadla xəbərinə görə, bu heyvanlar əslində xərçəng deyil və xərçəngkimilər deyil, hörümçəklərin qohumlarıdır.

Bu növ özünəməxsus rəng verən mis ehtiva edən mavi qanı ilə tanınır. Onların qanında inanılmaz həssaslıqla bakterial toksinləri aşkar edə bilən amoebositlər var.

