​"Milli şura"nın Rusiya Prezidentinə gizli məktubu üzə çıxdı — TAM MƏTN

2013-cü ildə "milli şura” adlı antimilli dəstə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə məktub ünvanlamışdı. Mətbuatda məktubla əlaqədar müəyyən məqamlar yer alsa da, onun tam mətni yayılmamışdı.

Metbuat.az xəbər verr ki, "Yeni Azərbaycan" məktubu olduğu kimi dərc edib:

"Hörmətli Vladimir Vladimiroviç.

Sizə Şərqdə ilk demokratik respublika yaratmış Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası adından müraciət etməkdən məmnunluq duyuruq.

Azərbaycan dövlətinin yaxın qonşusu, etibarli strateji tərəfdaşı olan bir ölkənin Prezidenti və xalqımızın sadiq dostu kimi Sizin ədalətinizə inanır, səmimiyyətinizə güvənirik.

Siz demokratik və hüquqi dövlətin qurucusu, dünya siyasətində öz liderlik keyfiyyəti ilə fərqlənən tarixi şəxsiyyətsiniz. Rəhbəri olduğunuz Rusiya Federasiyası beynəlxalq münasibətlər sistemində legitim və aparıcı qüvvə kimi haqlı və prinsipial mövqeyi ilə fərqlənir. Eyni zamanda, ölkə daxilində həyata keçirdiyiniz demokratik islahatlar region dövlətləri, o cümlədən qonşu Azərbaycan üçün nümunə təşkil edir.

Zati-alinizə məlumdur ki, bu gün Azərbaycanda demokratik ənənə və dəyərlərə zidd siyasət həyata keçirilir, bütün hüquq və azadlıqlar boğulur. Gerçək müxalifətin bütün sivil mübarizə imkanları məhdudlaşdırılıb və sərbəst fəaliyyətinə ciddi maneələr yaradılıb.

Qətiyyətli və demokratik Lider kimi Sizə müraciət etməkdə məqsədimiz ölkəmizdə bütün siyasi məhbusların azad edilməsi, media və sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının fəaliyyətinin bərpa edilməsi, siyasi fəallara qarşı təqiblərə və korrupsiyaya son qoyulması və digər bu kimi məsələlərdə xalqımıza köməklik gostərməyinizi xahiş etməkdir.

Xüsusi olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, hazırkı iqtidar heç bir halda ölkədə demokratik mühit yaratmaq arzusu və niyyətində deyil. O səbəbdən ya Sizin iradənizlə Rusiya Federasiyası kimi qüdrətli və ədalətli bir dövlət bu hakimiyyətə sanksiya tətbiqi də daxil olmaqla müxtəlif üsullardan istifadə etməklə ciddi təzyiq göstərməli, ya da hazırkı siyasi komanda qəti şəkildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.

Xahişimizi nəzərə alaraq yardımçı olacağınız təqdirdə, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası olaraq hər cür güzəştə getməyə və istisnasız olaraq bütün məsələlərdə qarşınızda istənilən öhdəliyi götürməyə hazırıq.

Hörmətlə,

Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası adından:

Cəmil Həsənli

Əli Kərimli

Tofiq Yaqublu

Gültəkin Hacıbəyli

Kamil Vəli Nərimanoğlu

Qubad İbadoğlu

Vidadi Mirkamal

Nurəddin Mustafayev

Mehman Əliyev".

P.S. Məktubun mətni "milli şura" adlı xəyanətkar yığıncaqda təmsil olunan ünsürlərin, bütövlükdə redikül müxalifətin riyakarlığını bir daha aşkara çıxarır. Bu gün Rusiya Prezidentinin ünvanına "işğalçı", “diktator”, “hüquq və azadlıqları boğan” kimi ifadələr səsləndirən Cəmil Həsənli, Əli Kərimli və digər "şuraçı" yoldaşları nə üçün 2013-cü ildə yazdıqları məktubda Vladimir Putini "qətiyyətli və ədalətli lider" “demokratik və hüquqi dövlət qurucusu” adlandırırdılar?

Bir ölkənin başçısına necə olur ki, gah “diktator”, gah “demokrat” deyə müraciət olunur? Bu sevgi və nifrət haradan qaynaqlanır? Reallıq dəyişib? Xeyr, hər şey olduğu kimi və yerindədir: dəyişən, sadəcə olaraq, siyasi buqələmunların rəngidir.

Nəhayət, məktubda yer alan "Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası olaraq hər cür güzəştə getməyə və istisnasız olaraq bütün məsələlərdə qarşınızda istənilən öhdəliyi götürməyə hazırıq" fikri həmin ünsürlərin xəyanətkar mövqeyini əks etdirir. Onlar başqa bir dövlətin başçısına bu cür xitab etməklə "hakimiyyətə gələcəyimiz təqdirdə, milli məsələlər də daxil olmaqla istənilən şərt və istəyinizi yerinə yetirəcəyik" mesajı verməyə çalışırlar.

Necə deyərlər, görünən dağa bələdçi lazım deyil və yaxud əlavə sözə nə hacət...

