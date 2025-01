​"Neftçi" yenə uduzdu...

"Neftçi" Misli Premyer Liqasının XX turunda məğlub olub.

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki, Samir Abasovun baş məşqçisi olduğu komanda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

29-cu dəqiqədə meydan sahiblərinin heyətində Vanderson Melo fərqlənib. 64-cü dəqiqədə Roman Maçado fərqi artırıb. Qonaqların heyətində 67-ci dəqiqədə Filip Ozobiç adını tabloya yazdırıb.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 42-yə çatdıran "Araz-Naxçıvan" ikinci pillədə qərarlaşıb. "Ağ-qaralar" 18 xalla yeddinci sıradadır.

Qeyd edək ki, günün və turun son matçında "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək. Əvvəlki oyunlarda "Zirə" səfərdə "Şamaxı"nı 2:1, "Səbail" evdə "Kəpəz"i 1:0 hesabı ilə üstələyib. "Sabah" - "Sumqayıt" matçında hesab açılmayıb.

