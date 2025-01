Xaçmaz rayonunun Xaspolad-oba kəndində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 22 yaşlı Ramil Əbilov bıçaqlanıb.

O, Xaçmaz Mərkəzi rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib, hazırda tibbi yardım göstərilir.

Hazırda onu bıçaqlayan şəxsin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

