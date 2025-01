Bakı və rayonlarda ət bahalaşdı - QİYMƏT

Son bir ayda paytaxtda ətin qiymətində artım müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ATV sujet hazırlayıb.

Bildirilib ki, əvvəlki aylarla müqayisədə mal ətinin qiymətində 1, quzu ətinin qiymətində isə 2 manat fərq var. Qəssabların sözlərinə görə, buna səbəb heyvan qıtlığının olmasıdır: "Dana əti əvvəl 15 manat idi, indi 16 manat olub, quzu ətinin qiyməti isə 20-24 manat arasında dəyişir.

Bildirilib ki, qiymət artımı bölgələrdə də olub. Fərq 50 qəpiklə müşahidə edilib.

Daha ətraflı videomaterialda:

