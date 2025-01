"Barselona"nın futbolçusu ​"Fənərbaxça"ya transfer ola bilər

"Fənərbaxça" Ansu Fatini heyətinə cəlb etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə klubu Fatini Allan Saint-Maximin əvəzinə transfer etmək istəyir. Məlumata görə, “Fənərbaxça” 8 milyon avro maaşla komandanın ən çox qazanan futbolçularından olan Allan Saint-Maksiminin oyunundan razı deyil. Bu səbəbdən klub futbolçu ilə yollarını ayıraraq əvəzində cinaha bir transfer həyata keçirmək istəyir. “Fanatik” qəzetinin məlumatına görə, “Fənərbaxça" mövsümün əvvəlində Ansu Fatini transfer etmək istəsə də, reallaşmayıb. “Əl Əhli” klubundan icarə əsasında gələn Allan Saint-Maximin müqaviləsi ləğv edilərsə, “Fənərbaxça" Fatini heyətinə cəlb edəcək. Futbolçunun icarə əsasında birdəfəlik almaq bəndi ilə transfer ediləcəyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, “Barselona”nın da futbolçunu göndərmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilib. Ansu Fati bu mövsüm 8 matçda 186 dəqiqə forma geyinib.

