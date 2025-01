"Barselona", "Qalatasaray" və "Fənərbaxça" bu futbolçunu istəyir

"Barselona" mövsümün fasiləsində Markus Reşfordu icarəyə götürmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hansi Flik və Deko Ruben Amorimin heyətdə düşünmədiyi Markus Reşfordun heyətə cəlb edilməsini istəyir. İspaniya mətbuatından “Relevo”nun xəbərinə görə, Reşfordla "Qalatasaray" və "Fənərbaxça" da maraqlanır. Lakin ulduz futbolçu Türkiyəyə gəlmək istəmir. "Barselona"ya keçmək istəyən Markus Reşfordun transferi Kataloniya nəhənginin yaşadığı maddi problemə görə hələlik reallaşmayıb. “Sky Sports”un məlumatına görə, “Barselona”nın yüksək transfer haqları və oyunçu maaşları klubun yeni transferlər etməsini çətinləşdirib. Reşfordun yarım mövsümlük müqaviləsinin dəyərinin 20 milyon avroya yaxın olduğu irəli sürülüb. İngilis futbolçu maaşında güzəşt etsə də, "Barselona" maddi problemi həll edə bilməyib. "Barselona" Ansu Fati və Kristiensen ilə yollarını ayırmaq istəsə də, futbolçuların yüksək maaşları onlarla yolları ayırmasına mane olur.

Qeyd edək ki, "Barselona" Araujo və Pedri ilə müqaviləni uzatsa da, feyr-pley qaydalarına görə hələlik müqavilə qüvvəyə minməyib.

