Hövsan qəsəbəsində avtobus və avtomobilin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Oqtay Şabanov küçəsində baş verib.

Belə ki, “BakuBus” avtobusu ilə “KİA” markalı avtomobil toqquşub.

Qəza nəticəsində xəsarət alanların olması ilə bağlı məlumat yoxdur.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

