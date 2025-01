Salyan rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olan Sabirabad Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Biləsuvar rayonu üzrə nümayəndəsi, 1967-ci il təvəllüdlü Mübaşir Qurbanovun görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən həmin fotonu təqdim edir:

