Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada keçirilmiş Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan xarici işlər, iqtisadiyyat/ticarət və nəqliyyat nazirlərinin 2-ci üçtərəfli görüşünün iştirakçılarını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.