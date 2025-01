Dubay-Moskva reysi üzrə uçan sərnişin təyyarəsi Xəzər dənizi üzərində qəza siqnalı göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İnterfaks” Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən məlumat verib. Nazirliyin məlumatına görə, qəza siqnalı DP992 reysini həyata keçirən "Boeing 737" təyyarəsi tərəfindən göndərilib. Pilotların qəza siqnalını yanğın sensorunun işə düşməsi səbəbilə göndərdiyi bildirilir.

"FlightRadar24"ün məlumatına görə, təyyarə təhlükəsiz şəkildə Həştərxana eniş enib.

