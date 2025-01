“Fənərbaxça” transferə doymur - 3-cü ulduz gəlir

Anderson Taliska və Milan Şkiriniarı heyətinə qatan “Fənərbaxça” daha bir futbolçu ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub sağ cinaha transfer edir. "Haber Global"ın məlumatına görə, “Fənərbaxça” “Srvena Zvezda"nın futbolçusu Mimoviçlə razılaşıb. Futbolçunun Türkiyəyə gəlmək üzrə olduğu deyilir. Bildirilir ki, “Fənərbaxça” Mimoviç üçün “Srvena Zvezda"ya 8,5 milyon avro transfer haqqı ödəyəcək və Mimoviçin növbəti transferindən 15 faiz pay verəcək. Futbolçu ilə 4,5 illik müqavilə imzalanacağı deyilir.

Digər məlumata görə, “Fənərbaxça” Alexander Djikunun klubdan getməsinə razılıq verib. Təcrübəli müdafiəçi ilə Fransa Liqa 1 təmsilçisi “Renn” maraqlanır. “Foot Mercato”nun xəbərinə görə, "Renn" Aleksandr Djiku üçün "Fənərbaxça"ya 8-9 milyon avro təklif edə bilər.

