Nəhənglər susub - Avropada mühüm transferlər

Avropa futbolunda mövsümün fasiləsində transfer dövrü hələ yekunlaşmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klublar heyətlərini gücləndirmək üçün işlərini davam etdirirlər. İndiyə qədər həyata keçirilən transferləri təqdim edirik:

Bartug Elmaz ➡ “NK Maribor” (İcarə)

Mario Hermoso ➡ “Bayer Leverkuzen”

Kayl Uoker ➡ “Milan”

Claudio Eşeverri ➡ “Mançester Siti”

Yang Min Hyeok ➡ “Tottenhem”

Dieqo Qomez ➡ “Brigton”

Gift Orban ➡ "Hoffenyam"

Ben Godfrey ➡ “İpsviç Taun” (İcarə)

Antonin Kinsky ➡ “Tottenhem”

Nestory İrankun ➡ “Qrassofer”

Seko Fofana ➡ “Renn”

Anthoni Lopes ➡ “Nant”

İssa Kabore ➡ “Verder Bremen” (İcarə)

Filip Billing ➡ “Napoli” (İcarə)

Attila Szalai ➡ “Standard Lyej” (İcarə)

Doniell Malen ➡ “Aston Villa”

Adryelson ➡ “Anderlext”

Uoyo Koulibali ➡ “Lester Siti”

Jaden Filogene ➡ “İpsviç Taun”

Omar Marmuş ➡ “Mançester Siti”

Abdukodir Xuşanov ➡ “Mançester Siti”

Xviça Kvaratsxeliya ➡ PSJ

Andreas Skov Olsen ➡ “Volfsburq”

Viktor Reis ➡ “Mançester Siti”

Jota ➡ “Seltik”

Antoni ➡ “Real Betis” (İcarə)

Elye Uahi ➡ “Ayntrakt Frankfurt”



Randal Kolo Muani ➡ “Juventus” (İcarə)

Renato Veyqa ➡ “Juventus” (İcarə)

Albert Gronbaek ➡”Sauthempton” (İcarə)

Xavi Simons ➡ “Leypsiq”

Hakim Ziyeç ➡ “Əl-Duheyl”

Eljif Elmas ➡ “Torino” (İcarə)

