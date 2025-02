​"Qalatasaray" ulduz futbolçunu göndərdi

"Qalatasaray" ulduz futbolçunu İtaliyaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, "Qalatasaray" Nikolo Zaniolonu "Fiorentina"ya icarəyə verib. Məlumata görə, icarə, mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Şərtlərə görə, "Fiorentina" futbolçunu məcburi halda birədəfəlik transfer edəcək. Birdəfəlik transfer reallaşarsa İtaliya klubu "Qalatasaray"a 15.5 milyon avro ödəyəcək.

Xəbərdə deyilir ki, "Fiorentina" icarə üçün "Qalatasaray"a 2024-2025 mövsümünün qalan dövrü üçün 3 milyon 200 min avro transfer haqqı ödəyəcək.

