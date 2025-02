Bakıda evlər bahalaşdı - 16 faizə kimi artım var

Paytaxtda evlərin qiyməti artıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, bəzi ərazilərdə 5, bəzilərində isə 16 faiz bahalaşma var.

Ekspertlər bildirir ki, 2023 cü ilin son ayı ilə müqayisədə 2024 cü ilin sonuncu ayında evlərin qiyməti 13,3% artıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Orucucun sözlərinə görə, təkrar mənzil bazarında yeni tikililərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti ay ərzində 1,9% , illik isə 12,3% artıb. Köhnə tikililərdə isə ay ərzində 1,5%, illik artım isə 10,5% təşkil edib.

Onlar bildirir ki, növbəti ildə daha böyük bir artım ola bilər.

Vüqar Oruc qeyd edib ki, mərkəzi ərazilər və mərkəzə yaxın bölgələrdə qiymət artımı daha yüksəkdir, kənar rayonlarda isə artım azdır.

Belə ki, ən çox artım Nərimanov rayonunda, ən az artım isə Qaradağ rayonunda müşahidə olunur. Ortalama artım isə 12.2% dir.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.