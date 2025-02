İspaniyalı hakimlərdən "Real"a sərt münasibət

İspaniyalı hakimlər "Real"ın ənənəvi hədiyyələrindən imtina ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, etiraz aksiyasının başladılmasına Madrid klubunun televiziyasının müntəzəm şəkildə hakimlərin işi haqqında videolar yayımlaması səbəb olub. Yayımlanan videolarda hər dəfə "Kral klubu"nun xeyrinə olmayan qərarlar şübhə altına alınıraq kəskin tənqid edilir.

Qeyd edək ki, bir çox ölkələrdə hakimlərə klub rəmzlərinin verilməsi ənənəsi var. Sözügedən hədiyyələr adi nişanlar, vımpellər, dəsmallar və loqolu köynəklər kimi bahalı olmayan əşyalardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.