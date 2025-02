Los-Anceles derbisini “Leykers” qazandı

ABŞ-ın Milli Basketbol Assosiasiyasında (NBA) növbəti oyunlar keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müntəzəm mövsüm çərçivəsində baş tutan yeddi görüşdən ən diqqətçəkəni Los-Anceles təmsilçiləri arasında oynanılıb. “Los-Anceles Klippers” doğma meydanda “Los-Anceles Leykers”ə 97:122 hesabı ilə uduzub. Bu nəticədən sonra “Klippers” Qərb Konfransının turnir cədvəlində altıncı, “Leykers” isə beşinci pillədə qərarlaşıb.

Digər matçların nəticələri:

“Filadelfiya” - “Dallas Maveriks” – 118:116

“Klivlend Kavalyers” - “Boston Seltiks” – 105:112

"Çikaqo Bullz" – "Mayami Hit" – 133:124

“Toronto Raptors” - "Nyu-York Nik" – 115:121

“Bruklin Nets” - “Hyuston Rokets” – 99:97

“Portland Treil Blazers” - "İndiana Peysers" – 112:89

