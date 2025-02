​"Fənərbaxça" ötən həftə transfer etdiyi futbolçunu göndərir

"Fənərbaxça"nın ötən həftə transfer etdiyi Oqnyen Mimoviç əcnəbi oyunçu kvotasına görə icarəyə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça"nın mövsümün fasiləsində həyata keçirdiyi yeni transferlərlə heyətdəki əcnəbi oyunçuların sayı 15-ə çatıb. Türkiyə Futbol Federasiyasının qaydalarına əsasən, klub heyətinə 14 əcnəbi futbolçu cəlb edə biləcək. Bu halda bir futbolçu heyətdən kənarda qalmalı olacaq. “Haber Global”in məlumatına görə, “Fənərbaxça” rəhbərliyi bu problemi həll etmək üçün Mimoviçi mövsümün sonuna qədər icarəyə göndərmək istəyir. Serb futbolçunun müvəqqəti olaraq Türkiyədəki komandalardan birinə və ya transferin açıq olduğu liqalardan birinə göndərilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça” "Srvena Zvezda"dan transfer etdiyi gənc sağ cinah müdafiəçi ilə 4,5 illik müqavilə imzalayıb. Klub Mimoviçə gələcəyə sərmayə kimi baxır və onu müntəzəm oynamaq imkanı əldə edə biləcəyi komandaya icarəyə vermək istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.