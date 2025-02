Xəbər verdiyimiz kimi, Mingəçevir şəhərində 15 yaşlı məktəbli dərs zamanı ölüb.

Metbuat.az TNS-ə istinadən xəbər verir ki, 2010-cu il təvəllüdlü Yusif Yusifov ötən ilin noyabr ayında ürək əməliyyatı keçirib. Yusif ailənin tək övladı olub.

Bu gün dərsdə Y.Yusifovun halı qəfil pisləşib. Təcili tibbi yardım briqadası vasitəsilə xəstəxanaya aparılan şagirdin həkiməqədər ölümü baş verib.

