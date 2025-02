​Qırğızıstanın dövlət himni müsabiqə yolu ilə müəyyən ediləcək

Qırğızıstanın Mədəniyyət, İnformasiya, İdman və Gənclər Siyasəti Nazirliyi ölkənin yeni dövlət himninin müsabiqə yolu ilə müəyyən ediləcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirliyin yazılı bəyanatında deyilir ki, Qırğız xalqının tarixi irsini, mədəni ənənələrini və milli birliyini əks etdirən yüksək səviyyəli bədii musiqi əsəri yaratmaq məqsədi ilə milli müsabiqəyə start verilib. Bəyanatda bütün istedadlı vətəndaşlardan, musiqiçilərdən, bəstəkarlardan, şairlərdən, yazıçı kollektivlərindən və birliklərdən nazirliyin ünvanına və elektron poçt ünvanına müraciət etmələri xahiş edilib. Açıqlamada deyilir ki, müsabiqənin qalibi 1 milyon 500 min som (17152 ABŞ dolları), ikinci yerin qalibinə 1 milyon som (11435 dollar) , üçüncü yerin qalibinə isə 500 min som (5717 dollar) mükafat veriləcək.

Qeyd edək ki, Qırğızıstan parlamentin sədri Nurlanbek Turqunbekulunun təşəbbüsü ilə dövlət himninin dəyişdirilməsinə qərar verilmişdi.

