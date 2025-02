Naxçıvan istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələri yeni Hava Hücumundan Müdafiə və Radio-Elektron döyüş mövqeyi qurub.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə GSSR44 Teleqram kanalı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeni qurulan mövqe şərti sərhədin yaxınlığında yerləşir.

