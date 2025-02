Türkiyə ordusu PKK terrorçularına qarşı əməliyyat tədbirlərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

29 yanvar - 7 fevral tarixləri arasında İraqın şimalında həyata keçirilən hava əməliyyatları nəticəsində Kara bölgəsində 7, Hakurk bölgəsində 4 olmaqla ümumilikdə 11 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

