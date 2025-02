Əgər ABŞ və Avropa bizi yalnız qoymasa, təhlükəsizlik zəmanəti versə, Vladimir Putinlə istənilən formatda danışıqlara hazıram.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Britaniyanın “ITV News” telekanalına müsahibəsində deyib.

Vladimir Zelenski deyib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp tək sadəcə, müharibəyə son qoymamalıdır:

“Putinin yenidən bizə qarşı müharibəyə başlamasına imkan verməyəcək situasiyanı təmin etməlidir”.

