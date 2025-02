Trampın Qəzza ilə bağlı planı müharibə elanıdır - Fələstinli qruplar

ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzzanı işğal etmək və satın almaq planı Fələstin xalqını öz torpaqlarından qovmaq məqsədi daşıyır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fələstinli qruplar belə açıqlama veriblər. Bütün qrupları öz çətiri altında birləşdirən Fələstin İslami və Milli Qüvvələri Koalisiyasının Təqib Komitəsi bildirib ki, Trampın planı müharibə elanıdır. Açıqlamada deyilir ki, Trampın bəyanatları fələstinlilərə qarşı ABŞ-Sionist tərəfdaşlığının əsl simasını ortaya qoyur. Bildirilib ki, bu, fələstinlilərin Qəzza zolağından qovulması və qovulmasına yönəlmiş yeni müharibə elanıdır. Komitə vurğulayıb ki, hər hansı siyasi və ya humanitar düstur və ya bəhanə ilə fələstinlilərin köçürülməsinə yönəlmiş istənilən layihə əngəllənməlidir. Komitə İsrailin törətdiyi cinayətləri ifşa etmək üçün ərəb dünyasını təcili beynəlxalq və siyasi fəaliyyətə çağırıb.

Bəyanatda deyilir ki, ərəb ölkələri məcburi miqrasiya planlarını həyata keçirmək istəyən ABŞ-nin təzyiqini rədd etməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.