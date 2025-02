Dünyada Türkiyəyə rəğbət artır

Dünyada Türkiyəni müttəfiq hesab edənlərin siyahısı genişlənir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Münhen Təhlükəsizlik Konfransının hazırladığı 2025-ci ilə dair hesabatda bildirilir. Hesabat bir çox ölkədə aparılan sorğulardan istifadə edilərək hazırlanıb. Məlumata görə, Münhen Təhlükəsizlik Hesabatı müdafiə və xarici siyasət məsələlərini əhatə edir. “Çoxqütblülük” başlığı ilə dərc edilən hesabat Almaniya, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Braziliya, Yaponiya, Kanada, Hindistan, Çin və Cənubi Afrikada aparılıb. Sorğularda daha çox rəğbət bəslənilən ölkələr Türkiyə, Cənubi Koreya, Polşa və Böyük Britaniya olub. Əvvəlki sorğuya görə, Türkiyəni müttəfiq olaraq görənlərin sayı artıb.

Cənubi Koreyadan sonra Türkiyə son bir ildə bu mənada ən çox rəğbət bəslənilən ölkə olarkən, digər ölkələr isə Böyük Britaniya, Braziliya və Polşa olub.

