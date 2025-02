"Bavariya" "Seltik"lə, "Milan""Feyenoord"la qarşılaşacaq

Bu gün Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə 4 matç keçiriləcək.

"Atalanta" "Brügge"nin qonağı olacaq. "Monako" evdə "Benfika" ilə qarşılaşacaq.

"Bavariya" səfərdə "Seltik"lə üz-üzə gələcək. "Milan" isə Niderlandda "Feyenoord"u sınağa çəkəcək.

Bu komandalar arasında cavab matçları fevralın 18-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin ilk 4 oyunu ötən gecə olub.

Əlavə edək ki, pley-offun qalibləri 1/8 finalda mübarizə aparacaqlar. 1/8 finalın püşkatma mərasimi isə fevralın 21-də keçiriləcək. Bu mərhələnin ilk matçları 4-5 martda, cavab qarşılaşmaları isə 11-12 martda oynanılacaq.

12 fevral

21:45. "Brügge" (Belçika) - "Atalanta" (İtaliya)

00:00. "Monako" (Fransa) - "Benfika" (Portuqaliya)

00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Bavariya" (Almaniya)

00:00. "Feyenoord" (Niderland) - "Milan" (İtaliya)

11 fevral

“Mançester Siti” (İngiltərə) – “Real” (İspaniya) - 2:3

“Yuventus” (İtaliya) – PSV (Niderland) - 2:1

“Sportinq” (Portuqaliya) – “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - 0:3

“Brest” (Fransa) – PSJ (Fransa) - 0:3

