“Qalatasaray”ın Osimhen arzusu iflasa uğraya bilər - Avropa nəhəngi elçi düşdü

"Yuventus" mövsümün sonunda Viktor Osimhen və Sandro Tonalini heyətinə qatmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub bəzi əhəmiyyətli satışlar edərək böyük transferlər etməyi hədəfləyir. İtaliya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, "Yuventus" "Milan"dan Pierre Kalulu heyətinə qatmağı, "Porto"dan Fransisko Konseysao üçün 30 milyon avroluq müqavilə bağlamağı və PSJ-dən Randal Kolo Muanini transfer etməyi planlaşdırır. Bildirilir ki, "Yuventus"un əsas məqsədi iki ulduz futbolçunu - "Nyukasl Yunayted"in futbolçusu Sandro Tonali və “Qalatasaray”da icarə əsasında oynayan “Napoli”nin futbolçusu Viktor Osimheni heyətə qatmaqdır.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray”ın Viktor Osimheni birədəflik transfer etmək üçün 60 milyon avro tələb etdiyi, lakin təklifin rədd edildiyi bildirilir. “Napoli”nin futbolçu üçün 75 milyon avro tələb etdiyi “Qalatasaray”a isə bu məbləğdə bir qədər güzəşt edə biləyəcəyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.