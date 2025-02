UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Belçikanın "Brügge" klubu öz meydanında İtaliyanın "Atalanta" komandasını son dəqiqələrdə vurulan penalti qolu ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabı 15-ci dəqiqədə belçikalıların tərkibində Yutqla açıb, 41-ci dəqiqədə Paşaliç hesabı bərabərləşdirib.

90+4-cü dəqiqədə Nilsson penalti zərbəsi ilə son nöqtəni qoyub. Təkrar görüş fevralın 19-da baş tutacaq.

