"Turan" İnformasiya Agentliyi (İA) fəaliyyətini dayandırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə agentliyin saytında müraciət dərc olunub.

Agentliyin direktoru Mehman Əliyevin kollektiv adından yaydığı müraciətdə bildirilib ki, "Turan" İA maliyyə çətinlikləri ilə bağlı mövcud formatda fəaliyyətini dayandırır.

