“WhatsApp”da "romantik əlaqələr" fırıldağı - Buna inanmayın

Meta, dünyada getdikcə daha çox yayılmış "romantik əlaqələr" fırıldaqçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün yeni təhlükəsizlik vasitələrini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qazanc əldə etmək məqsədi daşıyan “romantik münasibət” fırıldaqları kibercinayətlər arasında geniş yayılıb. Bu cür fırıldaqlarda, tez-tez hərbi qulluqçuları, məşhurları və ya digər etibarlı şəxsləri təqlid edən fırıldaqçılar pul və ya şəxsi məlumat istəməzdən əvvəl qurbanların etibarını qazanırlar. Bunların qarşısını almaq üçün Meta “Facebook”, “Messenger”, “WhatsApp” və “Instagram”da yeni təhlükəsizlik alətlərini istifadəyə verib. Meta-nın təkmilləşdirilmiş alətləri və xüsusiyyətləri istifadəçiləri potensial fırıldaqçılardan qorumaq məqsədi daşıyır.

Meta tətbiqlərindəki avtomatlaşdırılmış sistemlər zərərli hesabları effektiv şəkildə aşkarlayır və silir. Şübhəli vəziyyət aşkar edildikdə, istifadəçilərə bu barədə xəbərdarlıq edilir.

