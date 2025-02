Haaland bu kluba keçə bilər - 250 milyonluq transfer

“Real Madrid” Vinisius Junioru klubdan göndərəcəyi təqdirdə onun yerinə Erlinq Haalandı transfer edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Haalandın transferində maraqlıdır. İspaniya mediasının iddiasına görə, prezident Florentino Peres norveçli forvardı transfer etmək üçün 250 milyon avro büdcə nəzərdə tutub. Bildirilir ki, Vinisius Juniorun Səudiyyə Ərəbistanına transferi gündəmdədir. Ərəblərin futbolçu üçün “Real”a 300 milyon avro təklif etdiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Erlinq Haaland bu mövsüm "Mançester Siti"nin heyətində 35 oyunda 27 dəfə fərqlənib, 3 məhsuldar ötürmə verib. Onun transfer dəyərinin 200 milyon avro olduğu irəli sürülür.

