Əkbər Hüseyn-zadə 92 balla ölkə ikincisi oldu - FOTO

Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) V kurs tələbəsi Əkbər Hüseyn-zadə magistraturaya qəbul imtahanlarında 92 bal toplayaraq (95 bal üzərindən) (esse'siz) ölkə ikincisi olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BANM-dan məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Əkbər Hüseyn-zadə Gənc İstedadlar liseyini qızıl medalla bitirib. O, 2020-ci ildə 682.5 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisasına qəbul olub. Bakı Ali Neft Məktəbində son semestr ortalaması 100 üzərindən 97 baldır.

