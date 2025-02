Çempionlar Liqasını bu klub qazana bilər - Proqnoz

Opta superkompüteri Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkatma mərasimindən sonra yarışın favoritləri sırasında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qitənin bir nömrəli klub turnirində qalib ola biləcək kollektivlər açıqlanıb. "Liverpul" komandası 17,2 faizlə birinci pillədə qərarlaşıb. "Barselona" 15,4 faizlə ikinci,"Arsenal" kollektivi 13,6 faizlə üçüncü sırada göstərilib.

Növbəti sıralarda İtaliyanın "İnter" (12,7 faiz), İspaniyanın "Real" (11,6 faiz), Fransanın PSJ (8,8 faiz), Almaniyanın "Bayer 04" (5,8), "Bavariya" (4,8 faiz), İspaniyanın "Atletiko" (2,9 faiz) və Fransanın "Lill" (1,4 faiz) klubları yer alıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.