NATO Rusiya limanlarına hücumlar planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Qriqori Molçanov bu istiqamətdə Alyansın dəniz potensialının artırılmasına diqqət çəkib. O, NATO-nun Rusiyanın liman infrastrukturu obyektlərinə qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün alyansın dəniz qüvvələrinin potensialını artırdığını bildirib. Molçanov, həmçinin NATO ölkələrinin dənizin dibinə yeni münaqişə mühiti kimi baxdığını qeyd edib və bu cür hərbi əməliyyatların təşkili üçün doktrinal sənədlərin hazırlandığını vurğulayıb.

Molçanov əlavə edib ki, buna görə də Rusiya Təhlükəsizlik Şurası kritik dəniz və liman obyektləri üçün təhlükə yaradan xarici ölkələrin fəaliyyətlərinin daha güclü şəkildə müşahidə edilməsini irəli sürüb.

