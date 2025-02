İsrail 600-dən çox girovu azad edəcək

Qəzzada atəşkəs və əsir mübadiləsi razılaşması çərçivəsində Həmas tərəfindən bu gün azad edilən 6 israilli girovun qarşılığında İsrailin həbsxanalardakı 620 fələstinli məhbusu azad edəcəyi bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS-a bağlı Məhbuslar Media Ofisi tərəfindən edilən açıqlamada bildirilib.

Qeyd edilib ki, daha əvvəl 602 olaraq bildirilən məhbus mübadiləsinin yeddinci turunda sərbəst buraxılacaq fələstinli girovların sayı 620-yə çatıb.

Bu turda azad ediləcəklər arasında ömürlük və ya uzunmüddətli həbs cəzasına məhkum edilmiş 151 fələstinli girov da var.

